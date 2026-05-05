यूपी मौसम अलर्ट: 6 मई को आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना, जानें मौसम इस हफ्ते

IMD alert: मौसम विभाग के अनुसार देश में कई महत्वपूर्ण मौसम प्रणालियाँ सक्रिय हैं, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और बर्फबारी का दौर चल रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। जिसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह प्री-मानसून की गतिविधियों का हिस्सा है जो आने वाले दोनों दिनों में भी जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 6 मई को तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है।