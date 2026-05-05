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यूपी मौसम अलर्ट: 6 मई को आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना, जानें मौसम इस हफ्ते

IMD alert: मौसम विभाग के अनुसार आगामी 6 मई को मौसम के खराब होने की संभावना है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। ओलावृष्टि होने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार गतिविधियां प्री-मानसून का हिस्सा हैं।

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कन्नौज

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Narendra Awasthi

May 05, 2026

फोटो सोर्स- ChatGPT

फोटो सोर्स- ChatGPT

IMD alert: मौसम विभाग के अनुसार देश में कई महत्वपूर्ण मौसम प्रणालियाँ सक्रिय हैं, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और बर्फबारी का दौर चल रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। जिसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह प्री-मानसून की गतिविधियों का हिस्सा है जो आने वाले दोनों दिनों में भी जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 6 मई को तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है।

कैसा रहेगा कन्नौज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 6 और 7 मई को मौसम के खराब रहने की संभावना है। 7 मई गुरुवार को मौसम बारिशों वाला रहेगा, दोपहर गरज और चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। बारिश भी होगी रात में भी बूंदाबांदी होने की संभावना है। शुक्रवार 8 अप्रैल को भी बूंदाबांदी हो सकती है। शनिवार 9 मई को तापमान में वृद्धि नजर आएगी। मंगलवार तक तापमान 26 से 37 डिग्री के बीच पहुंचने का अनुमान है।

कैसा रहेगा 6 मई का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार 6 मई का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से कल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में भी पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

कैसा रहेगा गुरुवार 7 में का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।‌ 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चल सकती है। दोपहर में बादल गरजने के साथ आंधी भी आने की संभावना है। अचानक जोरदार बारिश होगी। रात में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की-फुल्की होने की संभावना है।

कैसा रहेगा शुक्रवार 8 मार्च का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जो मौसम को प्रभावित करेंगे। तापमान 24 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में पानी की बौछारें आ सकती हैं। रात में भी आसमान साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा 9, 10, 11 और 12 मई का मौसम?

आगामी शनिवार, 9 मई का तापमान 24 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि रविवार 10 मई का तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच, सोमवार 11 मई का तापमान 26 से 36 डिग्री के बीच और मंगलवार 12 मई का तापमान 26 से 37 डिग्री के बीच रहेगा। इस बीच आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। ‌

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Published on:

05 May 2026 10:48 pm

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