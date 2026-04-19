Kannauj News:तेज रफ्तार वाहन ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, एक की मौत, चार घायल

घटना की सूचना मिलते ही सौरिख थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिससे पुलिस के सामने चुनौती बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।