बच्चियों को तड़पते देख मिलता था ‘सुकून, पहले संबंध बनाता फिर बेरमी से करता कत्ल, रूह कंपा देगी इस साइको किलर की दास्तान

डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के शरीर और नाखूनों में कुछ बाल मिले थे। जब इन बालों की जांच कराई गई, तो वो सीधे आरोपी रामजी वर्मा से मेल खा गए। उन्होंने यह भी कहा कि बच्ची के शरीर पर जो चोटें थीं, वे सिर्फ हमले की नहीं थीं… बल्कि यह साफ दिख रहा था कि आरोपी ने उस पर बेहद क्रूरता से हमला किया, जैसे वह उस पर गुस्सा निकाल रहा हो। सरकारी वकील ने कुछ और सबूत पेश किए। CCTV फुटेज और पुराने अपराधों की रिपोर्ट पेश की गई। 15 दिसंबर 2023 को अदालत ने आखिरकार रामजी वर्मा कोर्ट ने दोषी करार दिया और पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।