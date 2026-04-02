‘सिर्फ कब्रिस्तान बनवा रहे…’ बीजेपी विधायक का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, लगाए गंभीर आरोप

मंत्री असीम अरुण, जो पहले पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, ने सपा सरकार के समय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा शासन में पुलिस पर बहुत दबाव था। सपा सरकार ने एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) को बंद करने तक की कोशिश की थी। आतंकवादियों के खिलाफ जितने भी केस थे, उन्हें वापस लेने के लिए अर्जियां दाखिल कर दी गई थीं। सपा का आतंकवादियों के प्रति रवैया सबको पता है। असीम अरुण ने न्यायपालिका (ज्यूडिशियरी) को धन्यवाद दिया कि उन्होंने सही स्टैंड लिया और केस वापस नहीं होने दिए।