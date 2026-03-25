मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: दूसरे की जगह शादी करने बैठा युवक, मंडप छोड़ भागा, शिकायतकर्ता को मिल रही धमकी

पीड़ित में मामले की जानकारी दी

असली नीतू कुमार अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ न्याय के लिए ठोकरें खा रहा है। तिर्वा कोतवाली में तहरीर देकर उसने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नीतू कुमार की पत्नी ने महिला थाने में शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन यहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ, फर्जीवाड़ा करने वाले नीतू कुमार उसके परिवार को धमकी दे रहे हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, जो कहा जा रहा है वही करो वरना अंजाम बुरा होगा।‌