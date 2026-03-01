हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास बोले- मठ से बाहर न निकलने वाले धर्माचार्यों के कारण हिंदू धर्म का नुकसान

Mahant Raju Das visit to Kannauj: कन्नौज में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मठ में बैठकर धर्म का संचालन करने वालों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह धर्माचार्य मठ के अंदर ही सीमित हो रहे हैं। उन्होंने धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए कुछ नहीं किया, जिसके कारण हिंदू सीमित होता जा रहा है और अपने धर्म और परंपराओं को भूलने लगा है। महंत राजू दास मानीमऊ गांव में आयोजित आनंद जन जागरण यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। इस मौके पर उन्होंने उन लोगों को भी आईना दिखाया जो शादी-ब्याहों में डीजे, दारू आदि पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं और मंत्रोच्चारण करने वाले पंडित की दक्षिणा देने में मुंह बनाने लगते हैं। इस मौके पर तिर्वा विधायक कैलाश राजपूत, भाजपा के अन्य नेता मौजूद थे।