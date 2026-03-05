दरोगा की वर्दी फाड़ ईंटों से हमला, जमीन पर गिरा दरोगा, अस्पताल में सुनाई आप बीती

sub-inspector uniform torn in Kannauj, seriously injured: कन्नौज में दो पक्षों में मारपीट हो रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने समझा बुझा कर लोगों को शांत कराया। वापसी के समय रास्ते में पुलिस के साथ मारपीट की गई। ईंट-पत्थर से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिससे दरोगा जमीन पर गिर पड़ा। दरोगा के गिरते ही मौके पर हड़कंप मच गया और हमलावर भाग निकले। साथ चल रहे दीवान ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घायल दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना छिबरामऊ थाना क्षेत्र की है।