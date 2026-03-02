कन्नौज में तमिलनाडु पुलिस की चहलकदमी से मचा हड़कंप, एक युवक को गिरफ्तार कर ले गई साथ

वीडियो वायरल होते ही परिवारीजन को इस संबंध में जानकारी हुई। उन्होंने थाने में तहरीर देकर आरोपी अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तमिलनाडु पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बीते रविवार को कन्याकुमारी थाने के इंस्पेक्टर मितुबुल देवी गुरसहायगंज थाने पहुंची, जहां उन्होंने अपने आने का कारण बताया। गुरसहायगंज कोतवाली पुलिस के साथ पुलिस टीम अजय को गिरफ्तार करने के लिए पनगवां पहुंची, जहां अजय को गिरफ्तार किया गया। कन्याकुमारी पुलिस अजय को लेकर अपने साथ चली गई। ‌