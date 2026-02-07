7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कन्नौज

अखिलेश यादव का Ghuskhor Pandit पर बड़ा बयान, बोले- बीजेपी की अनुमति, बोलने पर दोनों तरफ से बुराई

Akhilesh Yadav on Ghuskhor Pandit: अखिलेश यादव ने घूसखोर पंडत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ओटीटी पर चलाने की अनुमति किसने दी? ओटीटी भाजपा वालों का है।

2 min read
Google source verification

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Feb 07, 2026

पत्रकारों से बातचीत करते हैं अखिलेश यादव, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Akhilesh Yadav Statement on Ghuskhor Pandit: कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 'घूसखोर पंडत' को सरकार ने अनुमति कैसे दे दी? पक्ष में बोलो या विपक्ष में, दोनों तरफ से फंसना है। ओटीटी में बीजेपी वालों का पैसा लगा है। पत्रकार वार्ता के दौरान एक यूट्यूबर बार-बार सवाल पूछ रहा था। इस पर अखिलेश यादव के पीए ने देखा कि मोबाइल पर सवाल आ रहे हैं। पीए आशीष यादव ने फोटो खींची और अखिलेश यादव को इसकी जानकारी दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आशीष यादव ने बताया कि सवाल बीजेपी की तरफ से आ रहा है।

नई पीढ़ी को उलझाने के लिए उठाए जा रहे मुद्दे

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 'घूसखोर पंडित' और 'एसआईआर' जैसे मामलों में नई पीढ़ी को उलझा रही है। नौकरी और रोजगार दे नहीं पा रही है। बीजेपी नई पीढ़ी से घबराई हुई है। अमेरिका से टेरिफ हटाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अब देश के लोग अमेरिका का खाना खाएंगे और कपड़े पहनेंगे। भाजपा के स्वदेशी का नारा देने वाले लोग अब कहां हैं?

युटुबर के सवाल पूछने पर हुआ विवाद

पत्रकार वार्ता के दौरान एक यूट्यूबर सवाल पूछ रहा था। इस पर अखिलेश यादव के पीए आशीष यादव ने व्हाट्सएप पर आ रहे सवालों पर ध्यान गया और उसने यूट्यूबर का मोबाइल छीन लिया। इस पर अखिलेश यादव ने पूछा कि कहां से सवाल आ रहे हैं? इस पर आशीष यादव ने बताया कि बीजेपी से सवाल आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को हर चीज की जानकारी होती है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। नौकरी दे नहीं पा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है।

अमेरिका से हुए समझौते की जानकारी देश को नहीं

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए कोई खतरा नहीं है। बीजेपी वालों ने देश के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिका से जो समझौता हुआ है। उसमें जनता को भी यह नहीं पता है कि समझौते में क्या-क्या चीजें हैं।

घूसखोर पंडत पर पूछा गया सवाल

घूसखोर पंडत पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि ओटीटी पर सीरियल चलने की अनुमति किसने दी? ओटीटी भाजपा वालों का ही है। उन्होंने पूछा कि ओटीटी पर चलाने की अनुमति कैसे दी गई? पक्ष में बोलो या विपक्ष में, दोनों तरफ से आप फंस जाएंगे। पीडीए के लोग किसी साजिश में फंसने वाले नहीं हैं। पीडीए के लोग जागरूक हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 04:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / अखिलेश यादव का Ghuskhor Pandit पर बड़ा बयान, बोले- बीजेपी की अनुमति, बोलने पर दोनों तरफ से बुराई

बड़ी खबरें

View All

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kannauj News: Gen Z को ले कर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले नई पीढ़ी से घबराई हुई है बीजेपी

akhilesh yadav raises questions to bjp and statement over ugc
कन्नौज

कन्नौज में 17 दिनों से गायब युवती का मिला जला हुआ शव, युवक ले गया था अपने साथ

घटनास्थल पर पुलिस, फोटो सोर्स- पत्रिका
कन्नौज

खेत में कुत्ते नोच रहे थे जला हुआ शव, केवल चेहरा और एक हाथ बचा, एसपी बोले- शव फेंका गया

घटनास्थल पर मौजूद, जांच करती पुलिस, फोटो सोर्स- पत्रिका
कन्नौज

सांसद चंद्रशेखर आजाद की घोषणा- दिल्ली का चक्का होगा जाम, यूजीसी के लिए होगा आंदोलन

रैली को संबोधित करते सांसद चंद्रशेखर आजाद, फोटो सोर्स- पत्रिका
कन्नौज

जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूलों में की गई छुट्टी, बीएसए ने जारी किया आदेश, देखें कार्यालय आदेश

स्कूलों में की गई छुट्टी, फोटो सोर्स- पत्रिका
कन्नौज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.