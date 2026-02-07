अखिलेश यादव का Ghuskhor Pandit पर बड़ा बयान, बोले- बीजेपी की अनुमति, बोलने पर दोनों तरफ से बुराई

Akhilesh Yadav Statement on Ghuskhor Pandit: कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 'घूसखोर पंडत' को सरकार ने अनुमति कैसे दे दी? पक्ष में बोलो या विपक्ष में, दोनों तरफ से फंसना है। ओटीटी में बीजेपी वालों का पैसा लगा है। पत्रकार वार्ता के दौरान एक यूट्यूबर बार-बार सवाल पूछ रहा था। इस पर अखिलेश यादव के पीए ने देखा कि मोबाइल पर सवाल आ रहे हैं। पीए आशीष यादव ने फोटो खींची और अखिलेश यादव को इसकी जानकारी दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आशीष यादव ने बताया कि सवाल बीजेपी की तरफ से आ रहा है।