जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूलों में की गई छुट्टी, बीएसए ने जारी किया आदेश, देखें कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने अपने आदेश में बताया है कि खराब मौसम एवं अत्यधिक बारिश के कारण जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले विद्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया है। यह आदेश सभी परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लागू होगा। आदेश के अनुसार आज 3 फरवरी को सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया, लेकिन शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।‌ जब तक छात्र-छात्राओं को आदेश की जानकारी होती, तब तक तमाम बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। ‌