3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कन्नौज

जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूलों में की गई छुट्टी, बीएसए ने जारी किया आदेश, देखें कार्यालय आदेश

School holidays: मौसम में आए परिवर्तन के कारण चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस दौरान बादल गरजने के साथ बारिश शुरू हो गई। डीएम के निर्देश पर बीएसए ने अवकाश का आदेश जारी किया है।

2 min read
Google source verification

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Feb 03, 2026

स्कूलों में की गई छुट्टी, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

School holidays: कन्नौज में मौसम के बदलते ही स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। आज सुबह से मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आया। चारों तरफ घने काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं, और अंधेरा इतना ज्यादा हो गया कि वाहनों की लाइट जलानी पड़ी। मौसम में आए परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश से बचने के लिए लोग इधर-उधर भागते दिखाई पड़े। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

बीएसए ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने अपने आदेश में बताया है कि खराब मौसम एवं अत्यधिक बारिश के कारण जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले विद्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया है। यह आदेश सभी परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में लागू होगा। आदेश के अनुसार आज 3 फरवरी को सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया, लेकिन शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।‌ जब तक छात्र-छात्राओं को आदेश की जानकारी होती, तब तक तमाम बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे। ‌

अचानक मौसम में आया उथल-पुथल

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। सुबह के समय आसमान में घने काले बादल छाए रहे। इस दौरान तेज हवा के साथ बादल भी गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। आज का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री रहने का अनुमान है। 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रात में अधिकतर आसमान में बादल छाए रहेंगे।

मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया था जारी

मौसम विभाग ने 3 फरवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन आया है जो पहाड़ी क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह 7 बजे घना कोहरा छा गया। इस दौरान बादल भी गरज रहे थे और 8 बजे बारिश शुरू हो गई। दोपहर तक आसमान साफ हो गया। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 02:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूलों में की गई छुट्टी, बीएसए ने जारी किया आदेश, देखें कार्यालय आदेश
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सोने की बढ़ती कीमत पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर गंभीर आरोप, बोले- पीडीए का डर है यूजीसी बिल

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, फोटो सोर्स- 'X' समाजवादी पार्टी
कन्नौज

पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी को विध्वंसक बताया, बोले- चीन के पास राहुल गांधी जैसा पप्पू नहीं

पूर्व सांसद सुब्रत पाठक (फोटो सोर्स- 'X' सुब्रत पाठक)
कन्नौज

जेल में नए साल पार्टी, दो कैदी फरार, जेलर सहित चार सस्पेंड, जांच डीआईजी जेल को

डीएम-एसपी ने किया जेल का निरीक्षण, डीआईजी भी पहुंचे मौके पर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कन्नौज

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंदू संगठन ने सपा प्रदेश अध्यक्ष का जलाया पुतला

सपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंकते हिंदू संगठन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कन्नौज

सरकारी अस्पताल में मौत का खेल! बिना डिग्री वाले शख्स ने किया महिला का ऑपरेशन, रोकती रही नर्स

बिना डिग्री व्यक्ति से महिला का ऑपरेशन
कन्नौज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.