पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी को विध्वंसक बताया, बोले- चीन के पास राहुल गांधी जैसा पप्पू नहीं

फोटो सोर्स- 'X' सुब्रत पाठक
Former MP Subrata Pathak कन्नौज में सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया है। जिसमें उन्होंने बताया था कि चीन हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। चाहे मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्यों ना हो? वह सब कुछ बना रहा है। इस पर पूर्व सांसद ने राहुल गांधी पर बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि चीन क्यों आगे बढ़ रहा है। बोले चीन के पास राहुल गांधी जैसा पप्पू विपक्ष का नेता नहीं है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि चीन इसलिए डेवलप कर रहा है क्योंकि उसके पास विपक्ष में राहुल गांधी जैसा पप्पू नहीं है। भारत में राहुल गांधी जैसा एक विध्वंसक है जो देश को तोड़ने की गतिविधियों में लगा रहता है। जब विपक्ष में ऐसा नेता होगा तो निश्चित ही चीन आगे बढ़ेगा।
दरअसल राहुल गांधी ने बताया था कि चीन भारत से हर क्षेत्र में आगे है। भारत की तुलना में चीन आज मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, मशीन आदि बना रहा है। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री पर बहुत ध्यान दिया है। भारत चीन से इन क्षेत्रों में पीछे रह गया। राहुल गांधी के उस बयान पर सुब्रत पाठक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा देश को तोड़ने और नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। चीन के पास राहुल गांधी जैसा पप्पू नहीं है, इसलिए चीन डेवलप कर रहा है।
