पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी को विध्वंसक बताया, बोले- चीन के पास राहुल गांधी जैसा पप्पू नहीं

दरअसल राहुल गांधी ने बताया था कि चीन भारत से हर क्षेत्र में आगे है। भारत की तुलना में चीन आज मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, मशीन आदि बना रहा है। चीन ने मैन्युफैक्चरिंग स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री पर बहुत ध्यान दिया है। भारत चीन से इन क्षेत्रों में पीछे रह गया। राहुल गांधी के उस बयान पर सुब्रत पाठक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा देश को तोड़ने और नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। चीन के पास राहुल गांधी जैसा पप्पू नहीं है, इसलिए चीन डेवलप कर रहा है। ‌