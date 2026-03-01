खतरनाक स्टंट: पांच युवकों का चलती कार से बाहर स्टंट, वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल, पुलिस तलाश में

Dangerous stunts in moving cars: कन्नौज में कार से स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। जिसमें चलती कार के बाहर पांच युवक दिखाएं पड़ रहे हैं जबकि चालक गाड़ी चला रहा है। वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। ‌जिसे 'पुष्पा भाऊ 8003' इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट किया गया है। वीडियो नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। जो वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कन्नौज पुलिस ने बताया कि वीडियो संज्ञान में लिया गया है। कार में दिखाई पड़ रहे युवकों की पहचान की जा रही है। सभी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।