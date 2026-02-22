समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने स्वीकारा- यूजीसी कानून असंतुलित, बोले- भेदभाव होता है

Social Welfare Minister spoke on UGC law: कन्नौज यूनिवर्सिटी कैंपस में यूजीसी बिल लागू करने के संबंध में राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून को संतुलित करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव होता है, लेकिन यह केवल जाति के आधार पर नहीं, अन्य मामलों में भी होता है। असीम अरुण पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दरअसल यूनिवर्सिटी कैंपस में यूजीसी कानून लागू होने के बाद देशव्यापी व्यापी आंदोलन हुआ था। अधिवक्ताओं से लेकर छात्र-छात्राओं और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन ने बड़ा रूप ले लिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था।

