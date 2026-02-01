Kannauj News: Gen Z को ले कर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले नई पीढ़ी से घबराई हुई है बीजेपी



अखिलेश यादव पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की एकता पर जोर देते हुए कहा कि समाज का यह वर्ग जागरूक है और अपने अधिकारों को लेकर सचेत है। मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विधायकों के बीच आपसी खींचतान बढ़ रही है, जिससे साफ है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कन्नौज में रेलवे स्टेशन गिरने की घटना के समय दोषियों को चिन्हित किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही उन्होंने बजट को लेकर कहा कि आम जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है।