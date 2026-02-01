खेत में कुत्ते नोच रहे थे जला हुआ शव, केवल चेहरा और एक हाथ बचा, एसपी बोले- शव फेंका गया

Kannauj murder: कन्नौज में खेत में कुत्तों की हलचल देख मौके पर पहुंचे किसान ने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुत्ते जले हुए शव को नोच रहे थे। घटना की जानकारी गांव वालों को दी। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घेरेबंदी की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस के आला अधिकारी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव पूरी तरह जल चुका था, लेकिन चेहरा जलने से बच गया, जिससे उसकी पहचान हो सकती है। एसपी ने बताया कि दूसरी जगह हत्या कर शव फेंका गया। घटना के अनावरण और शिनाख्त के लिए टीम लगाई गई है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।‌