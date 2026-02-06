कन्नौज में 17 दिनों से गायब युवती का मिला जला हुआ शव, युवक ले गया था अपने साथ

Sensational murder: कन्नौज में युवती की हत्या कर शव को जलाने के मामले में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक युवती की पहचान महक के रूप में की गई है। जिसे 17 दिन पहले गांव का ही रहने वाला युवक के साथ ले गया था। परिजन ने बदनामी के डर से पुलिस को जानकारी नहीं दी। फोटो सामने आने के बाद परिजनों ने उसकी शिनाख्त की और गांव के ही रहने वाले युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर जांच की जा रही है। आरोपी युवक की तलाश के लिए टीम लगाई गई है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।