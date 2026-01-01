अजित पवार की मौत पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, सरकार से की यह मांग

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत पर अखिलेश यादव ने हवाई यात्राओं को सुरक्षित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है, तो हमें नये हवाई जहाज‌ लेने चाहिए। जहाज का मेंटेनेंस अच्छा हो, किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए।‌ उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जब हवाई जहाज सही था और विजिबिलिटी भी ठीक थी तो दुर्घटना कैसे हो गई? यह जांच का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, वे अच्छे हों और सुरक्षित यात्रा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ‌