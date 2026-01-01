30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कन्नौज

अजित पवार की मौत पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, सरकार से की यह मांग

Akhilesh Yadav News: अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की प्लेन दुर्घटना में मौत पर ममता बनर्जी की मांग का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने शंकराचार्य, यूजीसी, विधानसभा चुनाव पर भी बयान दिया है। ‌

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Jan 30, 2026

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, फोटो सोर्स- 'X' समाजवादी पार्टी

फोटो सोर्स- 'X' समाजवादी पार्टी

Akhilesh Yadav news: अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री की मौत पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग का समर्थन किया है। सोने की बढ़ती कीमत पर उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया है जिससे महंगा हो गया। यूजीसी पर भी उन्होंने बयान दिया है। अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर आए थे।

मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को बर्बाद किया

उत्तर प्रदेश के कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार के दौरान जो विकास कार्य कराए गए थे। बीजेपी सरकार ने उन्हें बर्बाद कर दिया है और ना ही कोई नया काम शुरू किया गया है। कन्नौज मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को भी सरकार ने बर्बाद कर दिया है। पैरामेडिकल कॉलेज का कार्य भी अधूरा पड़ा हुआ है।

शंकराचार्य को स्नान करने नहीं दिया गया

प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुए विवाद में अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जानबूझकर शंकराचार्य का अपमान कर रही है। मुख्यमंत्री खुद को योगी कहते हैं और शंकराचार्य को ही स्नान करने से नहीं दिया गया। भाजपा सरकार समाज के सभी वर्गों को अपमानित कर रही है।

असम के मुख्यमंत्री नफरत फैला रहे हैं

असम के मुख्यमंत्री के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ कुर्सी में बने रहने के लिए नफरत फैला रहे हैं। काम कुछ नहीं करना है। ‌यदि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं से पूछ लिया जाए कि भाजपा सरकार बनने के बाद भारत का क्षेत्रफल कितना रह गया है तो उनके मुंह में टेप लग जाएगा। जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और लूट मची है, अन्याय, अत्याचार चरम पर है। 2027 में सपा की सरकार बन रही है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री की मौत पर उठाए सवाल

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत पर अखिलेश यादव ने हवाई यात्राओं को सुरक्षित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है, तो हमें नये हवाई जहाज‌ लेने चाहिए। जहाज का मेंटेनेंस अच्छा हो, किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए।‌ उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जब हवाई जहाज सही था और विजिबिलिटी भी ठीक थी तो दुर्घटना कैसे हो गई? यह जांच का विषय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, वे अच्छे हों और सुरक्षित यात्रा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ‌

पीडीए की डर से यूजीसी लाया गया

यूजीसी को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीडीए की ताकत से भाजपा सरकार घबरा गई है। इसी घबराहट में यूजीसी को लाया गया है। दूसरों का नुकसान करने के लिए इन्होंने अपना नुकसान कर लिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने होशियार करते हुए कहा कि सतर्क रहें, नहीं तो बीजेपी वाले प्रशासन और चुनाव आयोग से मिलकर हमारे आपके वोट कटवा देंगे।

बीजेपी वाले खरीद रहे सोना

सोना महंगा होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चाहते है कि पीतल के गहने बनवा जाए, नकली जेवर पहने। अब गरीब अपनी बेटी की शादी में सोने के जेवर नहीं दे सकता है। बीजेपी वालों ने सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तब से सोने की महंगाई बढ़ गई है। ‌

Published on:

30 Jan 2026 08:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / अजित पवार की मौत पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, सरकार से की यह मांग
कन्नौज

उत्तर प्रदेश

