सरकारी अस्पताल में मौत का खेल! बिना डिग्री वाले शख्स ने किया महिला का ऑपरेशन, रोकती रही नर्स

बिना डिग्री व्यक्ति से महिला का ऑपरेशन
Kannauj hospital video : उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की धज्जियां उड़ाने हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां छिबरामऊ स्थित सौ शय्या अस्पताल में एक ऐसे व्यक्ति से महिला का ऑपरेशन करवाया गया, जिसके पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं है। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में अफरा-तफरी मच गई।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कन्नौज के छिबरामऊ स्थित सौ शय्या अस्पताल का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑन ड्यूटी एनेसथेटिक्स डॉ. विपिन सचान की मौजूदगी में मरीज की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। वह बिना सर्जन के एनेसथेटिक्स की मौजूदगी में महिला का पथरी का ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद स्टाफ द्वारा बनाए गए इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि ड्यूटी पर तैनात नर्स इसका विरोध कर रही है। वीडियो में दिख रहा है की मरीज को बेहोश करने का काम भी किसी विशेषज्ञ के बजाय एक जीएनएम द्वारा किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि छिबरामऊ में अपना निजी अस्पताल बंद होने के बाद, वे सरकारी अस्पताल में अपनी पैठ जमाकर मरीजों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, जब डॉक्टर ने अपने किसी चहेते बाहरी व्यक्ति से ऑपरेशन करवाया हो। यहां कई बार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है। जिसका खुलासा अब खुद अस्पताल के ही कर्मचारियों द्वारा बनाए गए वीडियो से हुआ।
इस खुलासे के बाद कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. स्वदेश गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच करने के लिए दो वरिष्ठ डॉक्टरों के पैनल का गठन किया गया है। सीएमओ ने आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट मिलते ही आरोपी डॉक्टर और अवैध रूप से ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
