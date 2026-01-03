सरकारी अस्पताल में मौत का खेल! बिना डिग्री वाले शख्स ने किया महिला का ऑपरेशन, रोकती रही नर्स

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कन्नौज के छिबरामऊ स्थित सौ शय्या अस्पताल का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑन ड्यूटी एनेसथेटिक्स डॉ. विपिन सचान की मौजूदगी में मरीज की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। वह बिना सर्जन के एनेसथेटिक्स की मौजूदगी में महिला का पथरी का ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद स्टाफ द्वारा बनाए गए इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि ड्यूटी पर तैनात नर्स इसका विरोध कर रही है। वीडियो में दिख रहा है की मरीज को बेहोश करने का काम भी किसी विशेषज्ञ के बजाय एक जीएनएम द्वारा किया जा रहा है।