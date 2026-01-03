3 जनवरी 2026,

कन्नौज

सरकारी अस्पताल में मौत का खेल! बिना डिग्री वाले शख्स ने किया महिला का ऑपरेशन, रोकती रही नर्स

यूपी के कन्नौज के सरकारी अस्पताल का 1वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बिना डॉक्टर की डिग्री वाले व्यक्ति से महिला का ऑपरेशन कराए जाने का आरोप है। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं।

कन्नौज

image

Anuj Singh

image

Ravendra Kumar Mishra

Jan 03, 2026

बिना डिग्री व्यक्ति से महिला का ऑपरेशन

बिना डिग्री व्यक्ति से महिला का ऑपरेशन Source- X

Kannauj hospital video : उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की धज्जियां उड़ाने हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां छिबरामऊ स्थित सौ शय्या अस्पताल में एक ऐसे व्यक्ति से महिला का ऑपरेशन करवाया गया, जिसके पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं है। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में अफरा-तफरी मच गई।

बिना सर्जन एनेसथेटिक्स के किया ऑपरेशन

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कन्नौज के छिबरामऊ स्थित सौ शय्या अस्पताल का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऑन ड्यूटी एनेसथेटिक्स डॉ. विपिन सचान की मौजूदगी में मरीज की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। वह बिना सर्जन के एनेसथेटिक्स की मौजूदगी में महिला का पथरी का ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद स्टाफ द्वारा बनाए गए इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि ड्यूटी पर तैनात नर्स इसका विरोध कर रही है। वीडियो में दिख रहा है की मरीज को बेहोश करने का काम भी किसी विशेषज्ञ के बजाय एक जीएनएम द्वारा किया जा रहा है।

मरीजों की जान को डालते खतरे में

बताया जा रहा है कि छिबरामऊ में अपना निजी अस्पताल बंद होने के बाद, वे सरकारी अस्पताल में अपनी पैठ जमाकर मरीजों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, जब डॉक्टर ने अपने किसी चहेते बाहरी व्यक्ति से ऑपरेशन करवाया हो। यहां कई बार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है। जिसका खुलासा अब खुद अस्पताल के ही कर्मचारियों द्वारा बनाए गए वीडियो से हुआ।

मामले की जांच शुरू

इस खुलासे के बाद कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. स्वदेश गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच करने के लिए दो वरिष्ठ डॉक्टरों के पैनल का गठन किया गया है। सीएमओ ने आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट मिलते ही आरोपी डॉक्टर और अवैध रूप से ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

03 Jan 2026 11:47 am

Published on:

03 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / सरकारी अस्पताल में मौत का खेल! बिना डिग्री वाले शख्स ने किया महिला का ऑपरेशन, रोकती रही नर्स

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी स्लीपर बस धू-धू जली, मचा कोहराम

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्लीपर बस हादसा (फोटो सोर्स- कन्नौज पुलिस)
कन्नौज

पूर्व ब्लाक प्रमुख और अखिलेश यादव के नजदीकी की 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

संपत्ति को सील करते अधिकारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कन्नौज

पहचान छुपा नाबालिग हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, दोस्तों की मदद से ले भागा, मुकदमा दर्ज

नाबालिक लड़की को भगा ले जाने का मामला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कन्नौज

भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष गिरफ्तार, देवी देवताओं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी फोटो सोर्स- कन्नौज पुलिस
कन्नौज

SIR पर अखिलेश का बड़ा हमला: ‘बीएलओ जान गंवा रहे और सरकार ड्रामा बता रही, EC और PM पर साधा निशाना

अखिलेश यादव फोटो सोर्स X अकाउंट
कन्नौज
