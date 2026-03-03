डॉक्टर बोला—”मरीज मरता है तो मरने…” मेडिकल कॉलेज में घायल मरीज तड़पता रहा, डॉक्टर होली खेलने में मस्त

Kannauj Medical College: कन्नौज में स्थित मेडिकल राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर होली खेलने में व्यस्त रहे जबकि दुर्घटना में घायल युवक इलाज के अभाव में तड़पता रहा। तीमारदार डॉक्टर को बुलाने के लिए कई बार गये। लेकिन वह नहीं निकले। नाराज लोगों ने डॉक्टरों की पार्टी का वीडियो बनाने लगे। इस पर डॉक्टर नाराज हो गए। दोनों पक्षों में बहस होने लगी। इस दौरान डॉक्टरों ने कहा कि "वह तुम्हारी नौकर नहीं है, मैरिज मरता है तो मर जाए।" लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसमें डॉक्टर होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। मामला तिर्वा मेडिकल कॉलेज का है।