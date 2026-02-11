मेरी शादी करा दो, नहीं तो कूद जाऊंगा: कन्नौज में 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत

Youth falls from 100ft tower Kannauj: कन्नौज जिले के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पूराभोज में बुधवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब 18 वर्षीय युवक सुमित राजपूत अचानक गांव के पास स्थित 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। ग्रामीणों ने देखा कि युवक टावर के शीर्ष पर बैठकर जोर-जोर से एक युवती का नाम पुकार रहा है। कुछ ही देर में वहां भारी भीड़ जमा हो गई। परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए और उसे नीचे उतरने के लिए मनाने लगे।