लोडर की टक्कर से युवक की मौत, दंपती व दो वर्षीय बच्ची गंभीर

कन्नौज जनपद के कन्नौज थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और दो वर्षीय मासूम बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर दूर जा गिरे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से घायलों को सौ शैय्या अस्पताल भिजवाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें तिर्वा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।