जेल में नए साल पार्टी, दो कैदी फरार, जेलर सहित चार सस्पेंड, जांच डीआईजी जेल को

Jailer and three other suspended कन्नौज में जिला कारागार से दो कैदी 22 फीट ऊंची दीवार फांद कर उस समय फरार हो गए। जब जेल के अंदर न्यू ईयर पार्टी हो रही थी। इसकी जानकारी दूसरे दिन सुबह जेल कर्मियों को हुई जब उन्होंने कैदियों की गिनती की तो दो कैदी कम निकले। कैदियों के कम होने की खबर मिलते ही जेल महकमे में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिला कारागार पहुंच गए और जेल का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि दोनों कैदियों में एक जून में तो दूसरा दिसंबर में आया था। उन्होंने जेल के अंदर न्यू ईयर पार्टी होने से इनकार किया। इस संबंध में जेलर, डिप्टी जेलर सहित चार को निलंबित कर दिया गया है। ‌डीआईजी जेल ने जिला कारागार का निरीक्षण किया।