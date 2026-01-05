जेल में नए साल पार्टी, दो कैदी फरार, जेलर सहित चार सस्पेंड, जांच डीआईजी जेल को

फोटो सोर्स- पत्रिका)
Jailer and three other suspended कन्नौज में जिला कारागार से दो कैदी 22 फीट ऊंची दीवार फांद कर उस समय फरार हो गए। जब जेल के अंदर न्यू ईयर पार्टी हो रही थी। इसकी जानकारी दूसरे दिन सुबह जेल कर्मियों को हुई जब उन्होंने कैदियों की गिनती की तो दो कैदी कम निकले। कैदियों के कम होने की खबर मिलते ही जेल महकमे में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिला कारागार पहुंच गए और जेल का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि दोनों कैदियों में एक जून में तो दूसरा दिसंबर में आया था। उन्होंने जेल के अंदर न्यू ईयर पार्टी होने से इनकार किया। इस संबंध में जेलर, डिप्टी जेलर सहित चार को निलंबित कर दिया गया है। डीआईजी जेल ने जिला कारागार का निरीक्षण किया।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज के जिला जेल से दो कैदी अंकित और शिवा जिला कारागार की दीवार को फांद कर नौ दो ग्यारह हो गए। बताते हैं उस समय जेल के अंदर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। रात 11 बजे सभी कैदी अपने-अपने बैरक में चले गए। आज सोमवार को जब सुबह कैदियों की गिनती हुई तब दो कैदी कब निकले।
घटना की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार जिला कारागार पहुंच गए। जहां उन्होंने जिला जेल का बारीकी से निरीक्षण किया और उस स्थान को देखा जहां से कैदी दें फरार हुए थे। मौके पर चादर और कंबल को जोड़कर बनाई गई रस्सी भी लटक रही थी। फरार कैदियों में शिवा ठठिया और अंकित तालग्राम का रहने वाला है। दोनों की उम्र 22 साल है।
डीएम ने जिला कारागार से फरार हुए कैदियों के संबंध में शासन को रिपोर्ट भेजी है। शासन ने जेलर विनय प्रताप सिंह, डिप्टी जनरल बद्री प्रसाद, हेड जेलर बॉर्डर शिवचरण, बैरेक प्रभारी शिवेंद्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जेल अधीक्षक के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच डीआईजी जेल कानपुर को दी गई है। इधर देर शाम डीआईजी जेल भी जिला कारागार पहुंच गए और जहां उन्होंने मौके का निरीक्षण किया। जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया गया।
जिलाधिकारी ने बताया कि दो कैदी जेल से भागे हैं। जिनमें से एक जून से बंद था जबकि दूसरा दिसंबर में आया था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। बंदी रक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। एक सवाल के जवाब में जिलाधिकारी ने बताया कि नए साल की पार्टी के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आज 5 तारीख हो गई है, इसलिए नए साल की पार्टी की बात नहीं हो सकती है। बंदी रक्षकों की लापरवाही निकल कर सामने आई है। दोनों कैदी बिछाने वाली चादर को आपस में जोड़कर बाहर निकले हैं। फरार कैदियों में से एक आर्म्स एक्ट में और दूसरा पाक्शो एक्ट में बंद था।
