5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

कन्नौज

जेल में नए साल पार्टी, दो कैदी फरार, जेलर सहित चार सस्पेंड, जांच डीआईजी जेल को

Jailer and three other suspended कन्नौज के जिला कारागार से दो कैदियों के भागने का मामला सामने आया है। जिसमें जेलर, डिप्टी जेलर सहित चार को निलंबित कर दिया गया है। जांच डीआईजी जेल को दी गई है। ‌

2 min read
Google source verification

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Jan 05, 2026

डीएम-एसपी ने किया जेल का निरीक्षण, डीआईजी भी पहुंचे मौके पर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

Jailer and three other suspended कन्नौज में जिला कारागार से दो कैदी 22 फीट ऊंची दीवार फांद कर उस समय फरार हो गए। जब जेल के अंदर न्यू ईयर पार्टी हो रही थी। इसकी जानकारी दूसरे दिन सुबह जेल कर्मियों को हुई जब उन्होंने कैदियों की गिनती की तो दो कैदी कम निकले। कैदियों के कम होने की खबर मिलते ही जेल महकमे में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिला कारागार पहुंच गए और जेल का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि दोनों कैदियों में एक जून में तो दूसरा दिसंबर में आया था। उन्होंने जेल के अंदर न्यू ईयर पार्टी होने से इनकार किया। इस संबंध में जेलर, डिप्टी जेलर सहित चार को निलंबित कर दिया गया है। ‌डीआईजी जेल ने जिला कारागार का निरीक्षण किया।

दो कैदी हुए फरार

उत्तर प्रदेश के कन्नौज के जिला जेल से दो कैदी अंकित और शिवा जिला कारागार की दीवार को फांद कर नौ दो ग्यारह हो गए। बताते हैं उस समय जेल के अंदर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। रात 11 बजे सभी कैदी अपने-अपने बैरक में चले गए। आज सोमवार को जब सुबह कैदियों की गिनती हुई तब दो कैदी कब निकले। ‌

डीएम एसपी पहुंचे जेल

घटना की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार जिला कारागार पहुंच गए। जहां उन्होंने जिला जेल का बारीकी से निरीक्षण किया और उस स्थान को देखा जहां से कैदी दें फरार हुए थे। मौके पर चादर और कंबल को जोड़कर बनाई गई रस्सी भी लटक रही थी। फरार कैदियों में शिवा ठठिया और अंकित तालग्राम का रहने वाला है। दोनों की उम्र 22 साल है। ‌

इन्हें निलंबित किया गया

डीएम ने जिला कारागार से फरार हुए कैदियों के संबंध में शासन को रिपोर्ट भेजी है। शासन ने जेलर विनय प्रताप सिंह, डिप्टी जनरल बद्री प्रसाद, हेड जेलर बॉर्डर शिवचरण, बैरेक प्रभारी शिवेंद्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जेल अधीक्षक के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले की जांच डीआईजी जेल कानपुर को दी गई है। इधर देर शाम डीआईजी जेल भी जिला कारागार पहुंच गए और जहां उन्होंने मौके का निरीक्षण किया। जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया गया।‌

क्या कहते हैं जिलाधिकारी?

जिलाधिकारी ने बताया कि दो कैदी जेल से भागे हैं। जिनमें से एक जून से बंद था जबकि दूसरा दिसंबर में आया था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। बंदी रक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। एक सवाल के जवाब में जिलाधिकारी ने बताया कि नए साल की पार्टी के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आज 5 तारीख हो गई है, इसलिए नए साल की पार्टी की बात नहीं हो सकती है। बंदी रक्षकों की लापरवाही निकल कर सामने आई है। दोनों कैदी बिछाने वाली चादर को आपस में जोड़कर बाहर निकले हैं। फरार कैदियों में से एक आर्म्स एक्ट में और दूसरा पाक्शो एक्ट में बंद था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 08:29 pm

Published on:

05 Jan 2026 08:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / जेल में नए साल पार्टी, दो कैदी फरार, जेलर सहित चार सस्पेंड, जांच डीआईजी जेल को

बड़ी खबरें

View All

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंदू संगठन ने सपा प्रदेश अध्यक्ष का जलाया पुतला

सपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंकते हिंदू संगठन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कन्नौज

सरकारी अस्पताल में मौत का खेल! बिना डिग्री वाले शख्स ने किया महिला का ऑपरेशन, रोकती रही नर्स

बिना डिग्री व्यक्ति से महिला का ऑपरेशन
कन्नौज

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी स्लीपर बस धू-धू जली, मचा कोहराम

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्लीपर बस हादसा (फोटो सोर्स- कन्नौज पुलिस)
कन्नौज

पूर्व ब्लाक प्रमुख और अखिलेश यादव के नजदीकी की 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

संपत्ति को सील करते अधिकारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कन्नौज

पहचान छुपा नाबालिग हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, दोस्तों की मदद से ले भागा, मुकदमा दर्ज

नाबालिक लड़की को भगा ले जाने का मामला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कन्नौज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.