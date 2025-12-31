आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी स्लीपर बस धू-धू जली, मचा कोहराम

फोटो सोर्स- कन्नौज पुलिस
Agra-Lucknow Expressway sleeper bus caught fire कन्नौज के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। घटना के समय सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक धुएं से लोगों की नींद खुली तो शोर-शराबा होने लगा। लोगों ने खिड़कियां तोड़कर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घटना के समय बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। इस संबंध में स्थानीय थाना पुलिस ने बताया कि घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल दिया गया। दूसरी बस से लोगों को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना तिर्वा थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज के तिर्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब माइलस्टोन 192 के पास स्लीपर बस में आग लग गई। धुएं से बस में लोगों को परेशानी हुई तो उनकी आंखें खुल गईं। आनन-फानन यात्री शीशा तोड़कर बाहर निकलने लगे। देखते-देखते बस खाली हो गई। तब तक पूरी बस आग की लपटों से घिर गई और ऊंची लपटें उठने लगीं। बस पानीपत से बिहार जा रही थी।
ड्राइवर की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। इसके पहले जैसे ही बस के चालक को एहसास हुआ कि आग लगी है, उसने तुरंत बस को खड़ी कर दिया और यात्रियों को बाहर निकालने के लिए कहा। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही थीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर यूपीडा के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।
तिर्वा थाना पुलिस ने बताया कि अज्ञात कारण से स्लीपर बस में आग लगी थी। तिर्वा पुलिस, फायर ब्रिगेड, यूपीडा की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त बस को रास्ते से हटा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
कन्नौज
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग