आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी स्लीपर बस धू-धू जली, मचा कोहराम

Agra-Lucknow Expressway sleeper bus caught fire कन्नौज के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। घटना के समय सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक धुएं से लोगों की नींद खुली तो शोर-शराबा होने लगा। लोगों ने खिड़कियां तोड़कर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घटना के समय बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। इस संबंध में स्थानीय थाना पुलिस ने बताया कि घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल दिया गया। दूसरी बस से लोगों को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना तिर्वा थाना क्षेत्र की है।