बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंदू संगठन ने सपा प्रदेश अध्यक्ष का जलाया पुतला

Hindu organization burned an effigy of SP state president कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जलाया गया है।‌ हिंदू संगठनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बोले संतों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ‌इस मौके पर जूते की माला पहनकर पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। ‌ दरअसल सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिससे नाराज हिंदू संगठनों ने अजय पाल चौराहे पर पुतला फूंका।