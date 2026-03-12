RSS की बड़ी तैयारी! प्रांत-क्षेत्र का नाम बदलकर संभाग-राज्य, 15 मार्च से लागू होगी नई संरचना

भाजपा की क्षेत्रीय और जिला इकाइयों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन संघ ने अपनी संरचना और पदाधिकारियों के बदलाव की प्रक्रिया पहले शुरू कर दी। इस पर लंबे समय से काम चल रहा था। भाजपा जिला कार्यकारिणी के लिए जिला पर्यवेक्षकों ने नामों की सूची प्रदेश महामंत्री संगठन को सौंप दी है। लेकिन प्रदेश संगठन मंत्री संघ से जुड़े होने के कारण उन्हें भी प्रतिनिधि सभा में बुलाया गया है। इसलिए जिला कार्यकारिणियों की सूची 15 मार्च के बाद जारी होने की संभावना है। यह बदलाव संघ को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।