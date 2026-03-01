कन्नौज में एलपीजी गैस सिलेंडर की 113 बुकिंग की किताबें बरामद, खली और भरा सिलेंडर भी मिला

Black marketing of gas cylinders in Kannauj: कन्नौज में जिला प्रशासन ने गैस सिलेंडर के कालाबाजारी के बड़े मामले का खुलासा किया है। मौके से 113 गैस बुकिंग की किताबें बरामद की गई हैं, जबकि 12 सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं, जिसमें एक भरा हुआ है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि डेढ़ सौ से 200 गैस सिलेंडर होने की जानकारी मिली थी। मौके से 12 सिलेंडर बरामद हुए ऐसे समय पर जब गैस की किल्लत है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने भी इस संबंध में बैठक कर निर्देश दिए कि सिलेंडरों के अनधिकृत भंडारण, कालाबाजारी, ओवर रेटिंग या अनियमितता करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनिमय के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।