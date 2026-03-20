एक महीने पहले हुए विवाद की रंजिश: 8 साल के मासूम बच्चे की गला काटकर हत्या

Teenager murdered in Kannauj: कन्नौज में 8 साल का मासूम खेत में लहूलुहान हालत पड़ा मिला। इसकी जानकारी होते ही मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने कानपुर रेफर कर दिया। जहां गुरुवार की देर शाम उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने के पहले उसने हमलावरों को पहचाना और उसकी जानकारी दी। मृतक पिता ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला बच्चों के बीच विवाद का था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला तिर्वा थाना क्षेत्र का है। ‌