5 लाख नहीं 7 लाख दहेज चाहिए और तोड़ दिया रिश्ता, पिता की हालात देख बेटी फांसी पर झूली

22-year-old girl commits suicide: कन्नौज में शादी तय होने के बाद लड़का पक्ष ज्यादा दहेज की मांग की। जिसे बेटी का पिता नहीं दे पाया। इस पर लड़के वालों ने तय रिश्ता तोड़ दिया। शादी टूटने से लड़की तनाव में आ गई और उसने खौफनाक कदम उठा लिया। उसने फांसी पर लटक अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना इंदरगढ़ थाना क्षेत्र की है।