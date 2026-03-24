24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कन्नौज

मौसम का ट्रिपल अटैक: 26 और 27 मार्च को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, बादल गरजने की चेतावनी

Weather Triple attack: मौसम विभाग में 26 और 27 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अलर्ट जारी किया है। बादल गरजने और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। बारिश की भी संभावना है। ‌

2 min read
Google source verification

कन्नौज

image

Narendra Awasthi

Mar 24, 2026

फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Triple attack of Mausam: मौसम विभाग ने 26 और 27 मार्च को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी दी है। जिसके अनुसार तेज हवाएं चलने की संभावना है, बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। पॉकेट्स में बारिश होने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ठंडी हवाओं का असर मैदानी भागों पर दिखाई पड़ेगा। अगले दो दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी क्षेत्र से सटे जिलों में भी मौसम खराब होगा।

कैसा रहेगा कन्नौज में आज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। लेकिन बीच-बीच में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।‌ 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती हैं। रात को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती हैं। बारिश का कोई अनुमान नहीं है।

कैसा रहेगा 25 मार्च का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में बुधवार 25 मार्च को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 15 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री करने का अनुमान है। रात को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 10 to 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा अगले 7 दिनों का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 26 मार्च का तापमान 22 से 35 डिग्री के बीच रहेगा अनुमान है। जबकि 27 मार्च शुक्रवार का तापमान 20 से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के आने का असर मौसम पर पड़ेगा; बारिश होने की संभावना है। 28 मार्च शनिवार का तापमान 20 से 36 डिग्री और रविवार 29 मार्च का तापमान 20 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सोमवार 30 मार्च का तापमान 22 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है। सोमवार को भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई पड़ेगा। बारिश होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Mar 2026 05:58 am

Published on:

24 Mar 2026 05:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kannauj / मौसम का ट्रिपल अटैक: 26 और 27 मार्च को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, बादल गरजने की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

कन्नौज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक महीने पहले हुए विवाद की रंजिश: 8 साल के मासूम बच्चे की गला काटकर हत्या

कन्नौज में मर्डर फोटो सोर्स- पत्रिका
कन्नौज

5 लाख नहीं 7 लाख दहेज चाहिए और तोड़ दिया रिश्ता, पिता की हालात देख बेटी फांसी पर झूली

फोटो सोर्स- पत्रिका
कन्नौज

हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास बोले- मठ से बाहर न निकलने वाले धर्माचार्यों के कारण हिंदू धर्म का नुकसान

हनुमानगढ़ी महंत राजू दास, फोटो सोर्स- पत्रिका
कन्नौज

कन्नौज में एलपीजी गैस सिलेंडर की 113 बुकिंग की किताबें बरामद, खली और भरा सिलेंडर भी मिला

कलेक्ट्रेट में बैठा के करते डीएम, फोटो सोर्स- 'X' डीएम कन्नौज
कन्नौज

RSS की बड़ी तैयारी! प्रांत-क्षेत्र का नाम बदलकर संभाग-राज्य, 15 मार्च से लागू होगी नई संरचना

RSS chief Mohan Bhagwat
कन्नौज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.