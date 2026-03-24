मौसम का ट्रिपल अटैक: 26 और 27 मार्च को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, बादल गरजने की चेतावनी

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Triple attack of Mausam: मौसम विभाग ने 26 और 27 मार्च को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी दी है। जिसके अनुसार तेज हवाएं चलने की संभावना है, बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। पॉकेट्स में बारिश होने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ठंडी हवाओं का असर मैदानी भागों पर दिखाई पड़ेगा। अगले दो दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी क्षेत्र से सटे जिलों में भी मौसम खराब होगा।
मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। लेकिन बीच-बीच में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती हैं। रात को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती हैं। बारिश का कोई अनुमान नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में बुधवार 25 मार्च को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 15 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री करने का अनुमान है। रात को भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 10 to 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश की कोई संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 26 मार्च का तापमान 22 से 35 डिग्री के बीच रहेगा अनुमान है। जबकि 27 मार्च शुक्रवार का तापमान 20 से 33 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के आने का असर मौसम पर पड़ेगा; बारिश होने की संभावना है। 28 मार्च शनिवार का तापमान 20 से 36 डिग्री और रविवार 29 मार्च का तापमान 20 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। सोमवार 30 मार्च का तापमान 22 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है। सोमवार को भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई पड़ेगा। बारिश होने की संभावना है।
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