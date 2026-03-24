मौसम का ट्रिपल अटैक: 26 और 27 मार्च को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, बादल गरजने की चेतावनी

Triple attack of Mausam: मौसम विभाग ने 26 और 27 मार्च को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी दी है। जिसके अनुसार तेज हवाएं चलने की संभावना है, बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। पॉकेट्स में बारिश होने की संभावना है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ठंडी हवाओं का असर मैदानी भागों पर दिखाई पड़ेगा। अगले दो दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी क्षेत्र से सटे जिलों में भी मौसम खराब होगा।