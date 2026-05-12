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आईएमडी मौसम अपडेट: कई मौसमी सिस्टम सक्रिय, कन्नौज में आज रात बारिश का अनुमान

Weather Updates: मौसम विभाग के अनुसार देश में कई मौसमी सिस्टम बना रहे हैं जो मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। जिनमें पश्चिमी विक्षोभ भी शामिल है। कन्नौज में आज रात बारिश होने की संभावना है।

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कन्नौज

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Narendra Awasthi

May 12, 2026

तापमान में होगी वृद्धि, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Rain forecast in Kannauj: मौसम विभाग के अनुसार देश में कई मौसमी सिस्टम बन रहे हैं जो मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। जिनमें पश्चिमी विक्षोभ भी शामिल है।‌ मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्री-मानसून की बारिश के दौरान सटीक पूर्वानुमान जारी करना बड़ा मुश्किल है। शाम के समय अचानक मौसम में परिवर्तन हो सकता है और बादल गरजने के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में आज बारिश होने की संभावना है। अगले 6 दिनों तक तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी और यह 28 से 42 डिग्री के बीच पहुंच सकता है। ‌ कानपुर मंडल के जिले इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया में तापमान में वृद्धि होगी।

कई मौसमी सिस्टम सक्रिय

मौसम वैज्ञानिक डॉ. एसएन सुनील पांडे ने बताया कि इस समय कई मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, जिनमें ट्रफ लाइन, लो प्रेशर एरिया, चक्रवाती परिसंचरण शामिल हैं। इन मौसमी सिस्टमों के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे। उन्होंने बताया कि बन रहे मौसमी सिस्टम के कारण ऊंचे आसमान पर बादल छाए रहेंगे, जिससे धूप में नमी रहेगी। लेकिन गर्मी बरकरार रहेगी। तापमान में कमी आ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे तापमान बढ़ने की संभावना है।

ह्यूमिडिटी के कारण हो सकती है बारिश

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि फिलहाल कानपुर मंडल के जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी के कारण तापमान बढ़ जाते हैं और शाम को तेज हवाओं के साथ गरज-चमक वाले बादल बन जाते हैं, जिससे बूंदाबांदी होने की संभावना बढ़ जाती है। ‌प्री-मानसून में अचानक मौसम में परिवर्तन आता है और मौसम बदल जाता है। आज पश्चिम और तराई के जिलों में बारिश की गतिविधियां दिखाई पड़ी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। तापमान बढ़ने के कारण बर्फबारी की संभावना काफी कम हो जाती है।

कैसा रहेगा आज रात कन्नौज का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आज रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पूर्व-दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आज रात में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 प्रतिशत बारिश हो सकती है और यह शुरुआत में ही होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

कैसा रहेगा बुधवार 13 में का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। पूर्व-उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। दिन में बारिश का कोई अनुमान नहीं है। रात में भी आसमान साफ रहेगा। पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं का असर मौसम पर पड़ेगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बारिश नहीं होगी।

कैसा रहेगा 19 मई तक मौसम का हाल?

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 14 और शुक्रवार 15 मई का तापमान 26 से 39 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।‌ आसमान साफ रहेगा। शनिवार 16 मई का तापमान 26 से 40 डिग्री के बीच, रविवार 17 मई का तापमान 27 से 40 डिग्री के बीच, सोमवार 18 मई का तापमान 28 से 42 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है।

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Published on:

12 May 2026 06:22 pm

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