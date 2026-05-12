आईएमडी मौसम अपडेट: कई मौसमी सिस्टम सक्रिय, कन्नौज में आज रात बारिश का अनुमान

Rain forecast in Kannauj: मौसम विभाग के अनुसार देश में कई मौसमी सिस्टम बन रहे हैं जो मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। जिनमें पश्चिमी विक्षोभ भी शामिल है।‌ मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्री-मानसून की बारिश के दौरान सटीक पूर्वानुमान जारी करना बड़ा मुश्किल है। शाम के समय अचानक मौसम में परिवर्तन हो सकता है और बादल गरजने के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कन्नौज में आज बारिश होने की संभावना है। अगले 6 दिनों तक तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी और यह 28 से 42 डिग्री के बीच पहुंच सकता है। ‌ कानपुर मंडल के जिले इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया में तापमान में वृद्धि होगी।