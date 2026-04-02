चीफ प्रॉक्टर ने भाजपा नेत्री माधवी लता पर किया अश्लील पोस्ट, फोटो शेयर कर लिखी ‘गंदी बात’, छात्राओं ने दौड़ाया

BJP Leader Madhavi Latha News: उत्तर प्रदेश के बरेली कॉलेज में एक प्रोफेसर की सोशल मीडिया पोस्ट ने छात्रों में भारी गुस्सा पैदा कर दिया। चीफ प्रॉक्टर आलोक खरे ने भाजपा नेत्री की तस्वीर पोस्ट करके अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। 19 मार्च को नवरात्रि के पहले दिन 62 साल के बॉटनी प्रोफेसर और चीफ प्रॉक्टर आलोक खरे ने फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में भाजपा नेत्री कोम्पेला माधवी लता भगवा वेश में थीं। कैप्शन में उसने लिखा कि केवल बाबा ही थोड़े सेक्सी होते हैं, बाबी (साध्वी) भी कम सेक्सी नहीं होती। पोस्ट जल्दी ही वायरल हो गई। छात्रों और छात्राओं को यह टिप्पणी बहुत आपत्तिजनक लगी।