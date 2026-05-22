बरेली में पुलिस पर चढ़ा दिया ओवरलोड ट्रक, बैरिकेड तोड़कर भागा चालक, कई पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे

घटना की सूचना मिलते ही एआरटीओ प्रवर्तन हरिओम सिंह भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कई स्थानों पर नाकाबंदी कर डम्पर को रोकने की योजना बनाई। रेहड़िया चौकी पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग लगाई, लेकिन चालक ने रफ्तार कम नहीं की। डम्पर ने बैरिकेडिंग में जोरदार टक्कर मार दी और उसे काफी दूर तक घसीटता हुआ निकल गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और राहगीरों में चीख-पुकार मच गई। कई लोग किसी तरह सड़क किनारे हटकर अपनी जान बचा सके। बताया जा रहा है कि चालक डम्पर को कस्बा सैदपुर होते हुए वगरैन-करेगी मार्ग की ओर लेकर भागा। पुलिस ने दोनों तरफ से घेराबंदी की तो चालक मौका देखकर डम्पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डम्पर को कब्जे में लेते हुए उसके हेल्पर को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ कर फरार चालक की तलाश की जा रही है।