एमजेपीआरयू में मनाया गया ‘नो व्हीकल डे’, पैदल पहुंचे प्रोफेसर और अधिकारी

कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने कहा कि यह केवल एक दिन का प्रयोग नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संकल्प है। उन्होंने कहा कि ‘नो व्हीकल डे’ ने साबित कर दिया कि यदि समाज और विश्वविद्यालय परिवार मिलकर संकल्प लें तो ऊर्जा बचत, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला और आत्मनिर्भर भारत का सपना आसान हो सकता है। उन्होंने लोगों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग, रेल यात्रा और पैदल चलने को अपनाने की अपील की। साथ ही स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने और घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का भी आह्वान किया। कुलपति ने कहा कि छोटी-छोटी कोशिशें ही भविष्य में बड़े बदलाव की नींव बनती हैं।