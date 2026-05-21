देव प्राइमस अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, आयुष्मान मरीजों से वसूली के आरोपों की जांच तेज, रिकॉर्ड खंगालने पहुंची टीम

जांच समिति ने अस्पताल प्रबंधन से आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों के इलाज से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया। साथ ही कई जरूरी दस्तावेज तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम भर्ती प्रक्रिया, बिलिंग रिकॉर्ड, जांच शुल्क और आईसीयू में भर्ती किए गए मरीजों की फाइलों की भी पड़ताल कर रही है। देव प्राइमस अस्पताल के निदेशक डॉ. मनीष गोयल ने कमिश्नर कार्यालय में शिकायत भेजकर आरोप लगाया था कि आयुष्मान योजना के मरीजों से इलाज और जांच के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि गंभीर मरीजों को एंबुलेंस से लाकर आईसीयू में भर्ती किया जाता है और फिर परिजनों से मोटी रकम ऐंठी जाती है। आरोपों में कुछ चिकित्सकों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे।