जमानत न कराने से खौल उठा बेटा, शराब के नशे में लाठी से पीट-पीटकर पिता की हत्या

मृतक की पत्नी रेखा रानी ने बताया कि अमित की शादी करीब छह साल पहले चौबारी निवासी रूबी से हुई थी। करीब छह महीने पहले पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में परिवार के अन्य लोगों की जमानत हो गई थी, लेकिन अमित की जमानत नहीं कराई गई। इसी बात को लेकर वह परिवार से नाराज रहता था और आए दिन झगड़ा करता था। परिजनों का कहना है कि इसी रंजिश में उसने अपने पिता की हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।