भीषण गर्मी में बरेली अंधेरे में डूबा, रातभर फुंकते रहे ट्रांसफार्मर, 10 हजार घरों की बिजली गुल

लगातार ट्रांसफार्मर फुंकने और घंटों बिजली गुल रहने से लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि हर साल गर्मी आते ही ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर फुंकने लगते हैं, लेकिन विभाग स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहा। रातभर बिजली न आने से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। मुख्य अभियंता विद्युत निगम ज्ञान प्रकाश ने बताया कि सभी घटनाओं की जानकारी विभाग को मिल गई है। खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने और प्रभावित इलाकों की बिजली आपूर्ति जल्द बहाल कराने के निर्देश दिए गए हैं।