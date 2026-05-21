सुभाषनगर में जोगेंद्र सिंह हत्याकांड का खुलासा: पांच लाख के लालच में की गई थी हत्या, तमंचे समेत आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वारदात वाली रात वह और उसका साथी पड़ोस में बन रहे मकान के रास्ते जोगेंद्र सिंह के घर की छत पर पहुंचे। तभी जोगेंद्र सिंह ऊपर आ गए और उन्होंने इन्द्रपाल को पहचान लिया। आरोपी के मुताबिक जोगेंद्र ने उसे पकड़ लिया था। डर और घबराहट में उसने तमंचे से गोली चला दी। गोली लगते ही जोगेंद्र सिंह गिर पड़े और आरोपी रुपये का बैग लेकर छत के रास्ते फरार हो गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कहा कि पैसों के लालच में वह अंधा हो गया था। उसने यह भी कहा कि शराब पीने के बाद वह अपना होश खो बैठता है और उसी हालत में उससे इतनी बड़ी वारदात हो गई।