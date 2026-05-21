सीट दिलाने के नाम पर टीटीई का यात्री से रुपये लेते वीडियो वायरल, रेलवे ने किया निलंबित

आरोप है कि ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री पर नियमानुसार करीब 900 रुपये का जुर्माना बनता था, लेकिन टीटीई ने नियमों को किनारे रखकर उससे 800 रुपये नकद लेकर मामला रफा-दफा कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि रुपये लेने के बाद यात्री को कोई रसीद तक नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि सीट उपलब्ध कराने और कार्रवाई से बचाने के नाम पर यह रकम ली गई। इसी दौरान किसी यात्री ने पूरा घटनाक्रम मोबाइल में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।