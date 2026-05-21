नगर निगम में हंगामा, बिना पढ़े-लिखे कर्मचारियों को बना दिया जनगणना कर्मी, धरने पर बैठे कर्मचारी

गुस्साए कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय परिसर में ही धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और आदेश वापस लेने की मांग की। हंगामे की सूचना मिलते ही नगर निगम अधिकारियों में भी हलचल मच गई। मामला बढ़ता देख अपर नगर आयुक्त, पर्यावरण अभियंता और मुख्य सफाई निरीक्षक मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की। कर्मचारियों ने साफ कहा कि कम शिक्षित कर्मचारियों से जनगणना का काम कराना व्यवहारिक नहीं है और इससे काम भी प्रभावित होगा।