चोरी करते-करते गर्मी में चूर हुए चोर, टीचर के घर एसी चलाकर सोए, फिर लाखों के जेवर समेटकर फरार

बरेली। प्रेमनगर क्षेत्र के शास्त्रीनगर में चोरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने पुलिस के साथ मोहल्ले वालों को भी हैरान कर दिया। शिक्षिका के सूने मकान में लाखों रुपये के जेवर और नकदी समेटने के बाद बदमाशों ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। भीषण गर्मी से बेहाल चोर कमरे में एसी चलाकर आराम से सोए और फिर तसल्ली से फरार हो गए। घर के भीतर का नजारा देखकर हर कोई यही कहता नजर आया कि चोर चोरी करने नहीं, मानो “आराम फरमाने” आए थे।