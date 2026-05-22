वन मंत्री के पत्र से बिजली विभाग में मचा हड़कंप, बरेली समेत चार जिलों के एक्सईएन हटाए

बरेली। लगातार गहराते बिजली संकट को लेकर यूपी सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार के एक पत्र ने ऊर्जा विभाग में खलबली मचा दी है। बरेली शहर विधायक डॉ. अरुण कुमार ने ऊर्जा मंत्री को पत्र भेजकर जिले में बदहाल बिजली व्यवस्था, लगातार हो रही कटौती और अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। मंत्री की शिकायत के बाद ऊर्जा विभाग ने बरेली में तैनात तीन अधिशासी अभियंताओं को हटाकर लखनऊ भेज दिया।