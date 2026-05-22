मोती पार्क में आधी रात सजी जुए की महफिल, कारोबारी और व्यापारी समेत छह जुआरी गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस बुधवार रात गश्त और संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मोती पार्क में कुछ लोग हार-जीत की बाजी लगाकर खुलेआम जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पार्क के पास छिपकर निगरानी शुरू कर दी। पुलिस ने देखा कि कपड़े की फड़ बिछाकर ताश के पत्तों पर हजारों रुपये लगाए जा रहे थे। इसी बीच एक जुआरी के “मेरे गुलाम का इक्का आ गया, मैं जीत गया” बोलते ही पुलिस ने दबिश दे दी। अचानक हुई कार्रवाई से जुआरियों में भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस ने छह लोगों को मौके पर ही दबोच लिया।