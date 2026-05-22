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बरेली

मोती पार्क में आधी रात सजी जुए की महफिल, कारोबारी और व्यापारी समेत छह जुआरी गिरफ्तार

Bareilly शहर के बीचोंबीच मोती पार्क में देर रात जुए की महफिल सजाकर बैठे कारोबारी और व्यापारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हार-जीत की बाजी पर हजारों रुपये उड़ाए जा रहे थे। कोई “पान का गुलाम” मांग रहा था तो कोई “इक्का” आने पर जीत का ऐलान कर रहा था।

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बरेली

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Avanish Pandey

May 22, 2026

Police raid gambling den midnight

जुआ खेलते पकड़े गए आरोपी

बरेली। शहर के बीचोंबीच मोती पार्क में देर रात जुए की महफिल सजाकर बैठे कारोबारी और व्यापारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हार-जीत की बाजी पर हजारों रुपये उड़ाए जा रहे थे। कोई “पान का गुलाम” मांग रहा था तो कोई “इक्का” आने पर जीत का ऐलान कर रहा था। तभी अचानक पुलिस ने घेराबंदी कर दी और पूरी महफिल मौके पर ही धर ली। पुलिस ने छह जुआरियों को गिरफ्तार कर करीब 29 हजार रुपये नगद, 52 ताश के पत्ते और जुए की फड़ बरामद की है।

मुखबिर की सूचना पर मोती पार्क में पड़ी रेड

कोतवाली पुलिस बुधवार रात गश्त और संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि मोती पार्क में कुछ लोग हार-जीत की बाजी लगाकर खुलेआम जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पार्क के पास छिपकर निगरानी शुरू कर दी। पुलिस ने देखा कि कपड़े की फड़ बिछाकर ताश के पत्तों पर हजारों रुपये लगाए जा रहे थे। इसी बीच एक जुआरी के “मेरे गुलाम का इक्का आ गया, मैं जीत गया” बोलते ही पुलिस ने दबिश दे दी। अचानक हुई कार्रवाई से जुआरियों में भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस ने छह लोगों को मौके पर ही दबोच लिया।

बड़े बाजार और बमनपुरी के कारोबारी निकले जुआरी

पकड़े गए आरोपियों में बड़ी बमनपुरी निवासी हर्षित रस्तौगी, गढ़िया निवासी श्रवण कुमार, सीताराम कूचा बड़ा बाजार निवासी अंकित मेहरा, दर्जी चौक बड़ा बाजार निवासी अनुराग कपूर, बड़ी बमनपुरी निवासी अनिकेत देवल और नितीश सिंघल शामिल हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि इनमें कई लोग कारोबारी पृष्ठभूमि से जुड़े हैं और देर रात पार्क में जुए की फड़ जमाकर मोटी रकम दांव पर लगा रहे थे।

फड़ से मिले 22,800 रुपये, जेबों से बरामद हुई नकदी

इंस्पेक्टर कोतवाली धनंजय पांडे ने बताया कि पुलिस ने जुए की फड़ से 22,800 रुपये नगद बरामद किए। वहीं आरोपियों की तलाशी में अलग-अलग रकम भी मिली। कुल मिलाकर 28,900 रुपये बरामद हुए। इसके अलावा 52 ताश के पत्ते और कई मोबाइल फोन भी मिले। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत कार्रवाई की।

रातभर चर्चा में रही मोती पार्क की “जुए वाली महफिल”

शहर के बीच पार्क में इस तरह जुए की महफिल पकड़े जाने के बाद इलाके में देर रात तक चर्चा होती रही। लोगों का कहना था कि मोती पार्क में लंबे समय से देर रात संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई सामने आई है।

इन पुलिसकर्मियों ने किया खुलासा

इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक अनूप सिंह, उपनिरीक्षक वैभव गुप्ता, उपनिरीक्षक विक्रांत तोमर, हेड कांस्टेबल तस्वीरुल हसन, हेड कांस्टेबल सोमदत्त शर्मा, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार, कांस्टेबल अश्वनी कुमार और कांस्टेबल विजिल मलिक शामिल रहे।

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Published on:

22 May 2026 12:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मोती पार्क में आधी रात सजी जुए की महफिल, कारोबारी और व्यापारी समेत छह जुआरी गिरफ्तार

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