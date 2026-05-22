राज बनकर की शादी, निकला कय्यूम, धर्म बदलने से मना किया तो दी ‘फ्रिज’ वाली धमकी, एसएसपी तक पहुंचा मामला

पीड़िता के मुताबिक वह वर्ष 2023 में गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक युवक से मंदिर में हुई। युवक ने अपना नाम राज गुप्ता बताया और खुद को इंजीनियर बताया। युवती का कहना है कि आरोपी माथे पर तिलक लगाता था, हाथ में कलावा पहनता था और मंदिर में पूजा-पाठ भी करता था, जिससे उसे उस पर भरोसा हो गया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और मुलाकातें बढ़ने लगीं। कुछ समय बाद युवती की नौकरी छूट गई और वह बरेली लौट आई। आरोप है कि इसके बाद युवक लगातार संपर्क में रहा और शादी का भरोसा देकर मार्च 2024 में बरेली आया।