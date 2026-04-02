बिकरू कांड वाले ‘विकास दुबे’ की पत्नी रिचा दुबे का बड़ा खुलासा, संपत्ति और ED जांच पर चौंकाने वाले दावे

ईडी ने विकास दुबे की बेनामी प्रॉपर्टी की जांच की। पुलिस चार्जशीट में दुबई में प्रॉपर्टी और बैंकॉक में होटल निवेश का जिक्र था। ED को करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति मिली, जिसे रिश्तेदारों के नाम पर खरीदा गया था। कुछ रिपोर्ट्स में 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त होने की बात कही गई। रिचा दुबे पॉडकास्ट में कहती हैं कि ED ने बेनामी प्रॉपर्टी पर छापा मारा और ठोस सबूत पाए, लेकिन वे इसे विकास के काले धन से नहीं जोड़तीं। रिचा ने 500 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति की खबरों को साफ नकार दिया। रिचा के अनुसार परिवार की कुल संपत्ति सिर्फ 10-12-15 करोड़ के आसपास है। यह सब खेती-किसानी से कमाई का पैसा है। विकास और उनके भाइयों ने मिलकर खेती की थी। कोई सरकारी जमीन नहीं, सब खरीदी हुई जमीन है।