Heat Wave Alert: कानपुर मंडल में अगले 24 घंटे झुलसाएगी गर्मी, 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कानपुर मंडल में अधिकतम तापमान 43°C से 45°C के बीच रह सकता है, जबकि रात के समय भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। न्यूनतम तापमान 27°C से 32°C के आसपास बना रहेगा। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और बाजारों में भी भीड़ कम हो गई है।