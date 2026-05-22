Heat Wave Alert: कानपुर मंडल में अगले 24 घंटे झुलसाएगी गर्मी, 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

भीषण लू से खुद को सुरक्षित रखने के लिए मौसम विभाग ने दिए सुझाव
कानपुर मंडल में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ेगा। दिन के समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कानपुर मंडल में अधिकतम तापमान 43°C से 45°C के बीच रह सकता है, जबकि रात के समय भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। न्यूनतम तापमान 27°C से 32°C के आसपास बना रहेगा। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और बाजारों में भी भीड़ कम हो गई है।
मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, जिससे सूर्य की तपिश और अधिक महसूस होगी। तेज धूप के कारण हीट वेव की स्थिति और गंभीर हो सकती है।
इसके साथ ही पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। दिन के समय हल्की धूल और धुंध जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और बेचैनी दोनों का सामना करना पड़ेगा।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यूवी इंडेक्स “वेरी हाई” श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में दोपहर के समय सीधे धूप में निकलना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तेज धूप के कारण सनबर्न, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है।
विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेट रखें। बाहर निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढकें तथा हल्के रंग के सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें।
डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच प्रशासन भी लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है।
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