22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Heat Wave Alert: कानपुर मंडल में अगले 24 घंटे झुलसाएगी गर्मी, 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

Heatwave:कानपुर मंडल में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ेगा। दिन के समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

May 22, 2026

Delhi Weather Update

भीषण लू से खुद को सुरक्षित रखने के लिए मौसम विभाग ने दिए सुझाव

कानपुर मंडल में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ेगा। दिन के समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कानपुर मंडल में अधिकतम तापमान 43°C से 45°C के बीच रह सकता है, जबकि रात के समय भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। न्यूनतम तापमान 27°C से 32°C के आसपास बना रहेगा। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और बाजारों में भी भीड़ कम हो गई है।

अगले 24 घंटे नहीं होगी बारिश

मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान पूरी तरह साफ रहेगा, जिससे सूर्य की तपिश और अधिक महसूस होगी। तेज धूप के कारण हीट वेव की स्थिति और गंभीर हो सकती है।

इसके साथ ही पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। दिन के समय हल्की धूल और धुंध जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और बेचैनी दोनों का सामना करना पड़ेगा।

यूवी इंडेक्स बेहद खतरनाक स्तर पर

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यूवी इंडेक्स “वेरी हाई” श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में दोपहर के समय सीधे धूप में निकलना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तेज धूप के कारण सनबर्न, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है।

विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेट रखें। बाहर निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढकें तथा हल्के रंग के सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें।

डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच प्रशासन भी लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Weather Update

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 May 2026 07:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Heat Wave Alert: कानपुर मंडल में अगले 24 घंटे झुलसाएगी गर्मी, 45 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कांग्रेस ने शेयर किया टावर पर चढ़ी बेटी का वीडियो, कहां- यही है भाजपा का ‘नारी शक्ति वंदन’!

Fatehpur Viral Video, Fatehpur News
कानपुर

Kanpur News:‘गंदे वीडियो’ का डर दिखाकर ठगी करने वाला साइबर गिरोह बेनकाब, 8 आरोपी गिरफ्तार

Kanpur News, Cyber Crime, Online Fraud
कानपुर

कानपुर में ब्लूटूथ गैंग का भंडाफोड़: लेखपाल परीक्षा में हाईटेक नकल करते पकड़े गए दो मुन्नाभाई

kanpur lekhpal exam bluetooth cheating
कानपुर

Kanpur News:1500 करोड़ का लोन, 2332 एकड़ जमीन और फिर दिवालिया, एसआईटी की जांच शुरू, किसानों से भी पूछताछ

Kanpur News, Power Plant Scam, Land Scam
कानपुर

Kanpur News:साइबर ठगी केस में बड़ा खुलासा, ₹1.27 करोड़ की धोखाधड़ी का दूसरा आरोपी महाराष्ट्र से गिरफ्तार

Cyber Crime, Kanpur Cyber Fraud, Online Scam, Cyber Thug Arrested, Maharashtra
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.