कांग्रेस ने शेयर किया टावर पर चढ़ी बेटी का वीडियो, कहां- यही है भाजपा का ‘नारी शक्ति वंदन’!

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि "भाजपा सरकार में 'नारी शक्ति वंदन' का कड़वा सच! फतेहपुर की जिन अनाथ बेटियों के सिर से माता-पिता का साया उठ गया, उनकी पैतृक संपत्ति पर अवधेश सिंह और राकेश सिंह जैसे गांव के दबंगों ने डाका डाल दिया। हैरानी की बात देखिए.. जब बेटियां गुहार लगाने पुलिस के पास गईं, तो योगी जी की पुलिस ने दबंगों की चाटुकारिता करते हुए उल्टा पीड़ित बेटियों पर ही फर्जी केस दर्ज कर दिया। थाने और तहसील के चक्कर काट-काटकर जब बेटियां थक गईं, तो व्यवस्था से हताश होकर एक बहन को 120 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ना पड़ा। क्या एक बेटी को अपना हक मांगने के लिए मौत के मुंह में जाना पड़ेगा? मंचों से 'नारी शक्ति वंदन' का ढोंग करने वाली सरकार के राज में बेटियां महफूज नहीं हैं। यह पूरी व्यवस्था पर एक बदनुमा दाग है। शर्मनाक!