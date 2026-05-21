Kanpur News:योगी बाबा बचा लो, टावर पर चढ़ी युवती, तीन घंटे तक चलता रहा हाईवोल्टेज ड्रामा

घटना के दौरान युवती ने टावर की ऊंचाई पर खड़े होकर सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो भी बनाया। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स रखने वाली युवती वीडियो में बेहद भावुक नजर आई। उसने सीधे मुख्यमंत्री Yogi Adityanath से मदद की अपील की। वीडियो में युवती रोते हुए कह रही थी कि, “शायद आप लोग मेरा चेहरा आखिरी बार देख रहे हैं। मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। हम पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। मेरा वीडियो योगी बाबा तक पहुंचाओ और मुझे न्याय दिलाओ।”युवती का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।