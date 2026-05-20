कानपुर-झांसी हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से स्कूल बस में मची चीख-पुकार; कारागार मंत्री ने रुकवाया काफिला, संभाली कमान

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक विपरीत दिशा से तेज गति में आ रहा था, जिससे यह दर्दनाक टक्कर हुई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और चालक की तलाश की जा रही है। हादसे के बाद क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि हाईवे पर भारी वाहनों की लापरवाही और गलत दिशा में चलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों ने प्रशासन से यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करने और स्कूल वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।