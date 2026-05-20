UP Heatwave: बुंदेलखंड से लेकर कानपुर तक आग उगल रहा मौसम, बांदा बना देश का सबसे गर्म शहर

उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और तीव्र लू की चपेट में है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालात ऐसे हैं कि सुबह 9 बजे के बाद ही सड़कें तपने लगती हैं और दोपहर होते-होते बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। राज्य में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से लेकर 47.6 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा रहा है।