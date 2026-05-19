Kanpur News:भीषण गर्मी का प्रकोप, 31 मई तक प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक स्कूलों में अवकाश घोषित

सांकेतिक फोटो
कानपुर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश जारी करते हुए सभी बोर्ड के प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा आठ तक के स्कूलों में 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी शैक्षणिक संस्थानों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिले में पिछले कई दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है और दोपहर के समय हालात बेहद कठिन हो रहे हैं। गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है, ताकि छोटे बच्चों को लू और गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सके।
उधर, मौसम विज्ञान केंद्र ने भी कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है तथा दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच धूप सबसे अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। इस दौरान सीधे सूर्य के संपर्क में आने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है।
मौसम विभाग ने आम जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी है। लोगों से कहा गया है कि दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को ढककर रखें, हल्के और सूती कपड़े पहनें, धूप का चश्मा लगाएं और छाता या टोपी का उपयोग करें। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ का सेवन करने की भी सलाह दी गई है ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रशासन और मौसम विभाग दोनों ने ही लोगों से सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाने की अपील की है।
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