Kanpur News:भीषण गर्मी का प्रकोप, 31 मई तक प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक स्कूलों में अवकाश घोषित

कानपुर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश जारी करते हुए सभी बोर्ड के प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा आठ तक के स्कूलों में 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी शैक्षणिक संस्थानों को इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।